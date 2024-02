Herz & Seele w./ Solvane, Alyne, Rahel

Benztown Artists pres.

HERZ & SEELE

Solvane (Ritter Butzke | Berlin)

Alyne (Parquet | Stuttgart)

Rahel (Herz & Seele | Stuttgart)

Die Tage werden länger, und der März zeigt hoffentlich seine ersten warmen Sonnenstrahlen. Bei HERZ & SEELE wird der März auf jeden Fall heiß werden. Klar, denn wenn sich die leidenschaftliche Elektronik-Community versammelt, steigt die Stimmung, und die Luft vibriert vor Energie. Das ist das Markenzeichen von HERZ & SEELE – familiär, intim, unvergesslich. An den Decks stehen nicht nur DJs der Extraklasse, sondern auch Freunde, die ihre Leidenschaft für Musik teilen. Fantastische Musik, nicht enden wollende Party-Energie und eine unwiderstehliche Ausstrahlung – sie bringen all das mit und sorgen für unvergessliche Nächte. Genau das Richtige, um den März gebührend zu begrüßen!

Das stetige Liefern erstklassiger elektronischer Tanzmusik ist eine Herausforderung. Trends kommen und gehen, und es kann verlockend sein, sich auf einer einmal erfolgreichen Formel auszuruhen. Solvane, der nicht nur im berühmten Berliner Club Ritter Butzke als Resident-DJ agiert, sondern auch bei HERZ & SEELE, hat sich mit seinem vielseitigen Elektronik-Sound zu einem der gefragtesten DJs des Landes entwickelt. Besonders in Stuttgart begeistert er regelmäßig das Partyvolk. Seit 2012 zählt er zu den konstanten Größen der Berliner DJ-Szene. Seine eigene Beschreibung seiner Musik lautet: „Zeitgemäße Tanzmusik, inspiriert von verschiedenen elektronischen Stilrichtungen“. Diese Vielfalt spiegelt sich deutlich in seinen Sets wider.

Alyne zählt momentan zu den aktivsten Künstlerinnen in der Szene und legt regelmäßig auf Festivals und in Clubs weltweit auf. Zu ihren Spielorten zählen das Rainbow Serpent Festival in Australien, das Berliner Ritter Butzke und das ADE in Amsterdam. Sie ist zudem eine ständige Größe bei den Veranstaltungen von Solees Label „Parquet“ – und natürlich ein fester Bestandteil bei HERZ & SEELE. Hier begeistert sie schon seit einiger Zeit mit ihren vielseitigen Melodic House- und Techno-Sets, die die Tanzflächen zum Vibrieren bringen. Auch als Produzentin macht sie Furore: Ihre auf „Parquet“ veröffentlichten Tracks finden sich in den Playlists internationaler Top-DJs. Zurzeit verbringt sie viel im Studio und arbeitet an neuen Tracks.

Rahel hat sich in der HERZ & SEELE Community als ein echtes Glanzstück etabliert. Ihre Fähigkeit, verschiedenste Musikrichtungen von tiefgehendem House über pulsierenden Techno bis zu rhythmischen Electro-Tunes zu beherrschen, offenbart ihre außergewöhnliche musikalische Begabung, die fast schon als angeboren erscheint. Besonders bemerkenswert war ihr Closing Set im Dezember im Climax, das als das beeindruckendste des Jahres bei HERZ & SEELE angesehen wird.