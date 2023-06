Zu den bedeutendsten geistlichen Werken Johann Sebastian Bachs zählen seine Kantaten. Mit ihnen kommt man musikalisch durchs Kirchenjahr.

Am Anfang und Ende des feierlichen Konzerts steht mit seinen zwei Teilen BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben, in der heutigen Form komponiert für den 2. Juli 1723, für das Fest Mariä Heimsuchung. Weitere Kantaten des Abends sind Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 oder Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 93 sowie die Motetten BWV 1146 Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn oder Lobe den Herrn, alle Heiden BWV 230.

Im April 2015 gründete Gordon Safari das Ensemble BachWerkVokal Salzburg, das seinen zentralen künstlerischen Bezugspunkt im Vokalwerk Johann Sebastian Bachs definiert. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte es sich zu einem anerkannten Ensemble für historische Aufführungspraxis. Hervorragende MusikerInnen aus ganz Europa finden hier zu einem Klangkörper zusammen, bestehend aus Vokal- und Instrumentalensemble. Am Vorbild der Barockzeit orientiert sind die AkteurInnen gleichermaßen Solisten wie Tuttisten. Durch die Aufhebung dieser oftmals klassifizierenden Grenze zwischen „Solo“ und „Chor“ bzw. „Orchester“ erklärt sich der äußerst transparente und brillante Klang dieses Ensembles. Bach pur in Perfektion!