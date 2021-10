Das Herz ist unser wichtigster Muskel und rückt jährlich im November durch vielfältige Aktionen deutschlandweit ins Zentrum der Aufmerksamkeit. „Herz unter Druck – Ursachen, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks“ lautet das Motto der diesjährigen Herzwoche, das von der Deutschen Herzstiftung ausgerufen wird.

Laut Deutscher Herzstiftung haben in Deutschland zwischen 20 und 30 Millionen Erwachsene einen zu hohen Blutdruck. Ca. 4 Millionen Menschen leiden daran ohne es zu wissen, da dieser oftmals keine spezifischen Beschwerden verursacht und somit unentdeckt und unbehandelt bleibt. Ein dauerhaft zu hoher Blutdruck ist Risikofaktor für Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche oder u. a. auch Nierenversagen. Daher ist es so wichtig seinen eigenen Blutdruck im Blick zu haben, um frühzeitig auffällige Werte mit dem Arzt aufzudecken und gegenzusteuern.

Am Dienstag, 23. November 2021 findet um 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kursaal - Kurhaus statt, die von der Kurverwaltung Bad Mergentheim gemeinsam mit Bad Mergentheimer Kardiologen organisiert wird.

Zu Beginn wird der niedergelassene Kardiologe Dr. Gerhard Bauer darüber informieren, ab wann man von einer „Hypertonie“ spricht und welche Ursachen es dafür gibt. Ihm folgt Privatdozent Dr. Mathias M. Borst zum Thema „Wie messe ich den Blutdruck richtig?“. Der Chefarzt der Kardiologie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wird in seinem Vortrag die verschiedenen Messverfahren erklären und darüber informieren, was man selbst tun kann, um den Blutdruck richtig zu messen, wie man ihn am besten dokumentiert und wie man mit Schwankungen umgehen kann.

Bei der Behandlung von Bluthochdruck stellen Medikamente eine wichtige Säule der Therapie dar. Richtig eingesetzt ermöglichen Tabletten eine gute Kontrolle dieser weit verbreiteten Erkrankung und verhindern hierdurch u. a. Schlaganfall und Herzinfarkt. Die Auswahl und die Kombination der Substanzen sowie der richtige Einnahmezeitpunkt, sind einige der Themenschwerpunkte über die Dr. Ulrich Hahn referieren wird. Abschließend wird Gudrun Schüßler aufzeigen, was man selbst zur positiven Blutdruckeinstellung beitragen kann, indem man beispielsweise auf eine salzarme Ernährung achtet, sich regelmäßig bewegt und bei Übergewicht eine Gewichtsabnahme anstrebt. Die Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie wird auf verschiedene Faktoren eingehen und darlegen, welche Chancen eine Lebensstiländerung bringt. Der Eintritt ist frei.

Eine verbindliche Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist bis 22.11.21 im GästeService der Kurverwaltung im Haus des Gastes oder unter 07931 965 0 erforderlich. Die jeweils gültigen Zutritts- und Teilnahmebedingungen der Corona-Verordnung sind zu beachten.

- Änderungen vorbehalten -