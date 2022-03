Herz unter Druck

Unser Blutdruck passt sich Umweltbedingungen und Belastungen an, so steigt er beispielsweise, wenn wir Sport machen. Auch seelische Belastungen oder Temperaturunterschiede haben Einfluss auf unseren Blutdruck.

Laut Deutscher Herzstiftung ist der Blutdruck von fast jedem Dritten Erwachsenen in Deutschland dauerhaft zu hoch. Experten sprechen von einem Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, wenn der Blutdruck dauerhaft über 140/90 mmHg liegt. Viele Betroffene wissen gar nicht, dass Sie einen zu hohen Blutdruck haben. Das Tückische ist nämlich, dass er sich häufig nicht durch Symptome bemerkbar macht und somit unentdeckt und unbehandelt bleibt und leise Gefäße und Organe wie Herz, Gehirn und Nieren schädigt, die Bluthochdruckpatienten viel zu spät zum Arzt führen. Daher ist es so wichtig über die Gefahren des Bluthochdrucks zu informieren und auf die Wichtigkeit der Blutdruckmessung sowie die Prävention und die Behandlung von Bluthochdruck aufmerksam zu machen.

Am Dienstag, 26. April 2022 findet um 19:30 Uhr im Kurhaus – Kursaal in Bad Mergentheim eine Informationsveranstaltung zur Volkskrankheit „Bluthochdruck“ statt, die die Kurverwaltung gemeinsam mit Bad Mergentheimer Kardiologen organisiert und das Motto der Herzwochen 2021 der Deutschen Herzstiftung aufgreift.

Zu Beginn wird der niedergelassene Kardiologe Dr. Gerhard Bauer darüber informieren, woher der Bluthochdruck kommt und wie er sich entwickelt, welche Formen es gibt und welche Risiken damit einhergehen. Ihm folgt Privatdozent Dr. Mathias M. Borst zum Thema „Wie messe ich den Blutdruck richtig?“. Der Chefarzt der Kardiologie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wird in seinem Vortrag die verschiedenen Messverfahren erklären und darüber informieren, was man selbst tun kann, um den Blutdruck richtig zu messen, wie man ihn am besten dokumentiert und wie man mit Schwankungen umgehen kann.

Bei der Behandlung von Bluthochdruck stellen Medikamente eine wichtige Säule der Therapie dar. Richtig eingesetzt ermöglichen Tabletten eine gute Kontrolle dieser weit verbreiteten Erkrankung und verhindern hierdurch u. a. Schlaganfall und Herzinfarkt. Die Auswahl und die Kombination der Substanzen sowie der richtige Einnahmezeitpunkt, sind einige der Themenschwerpunkte über die Dr. Ulrich Hahn referieren wird. Abschließend wird Gudrun Schüßler aufzeigen, was man selbst zur positiven Blutdruckeinstellung beitragen kann, indem man beispielsweise auf eine salzarme Ernährung achtet, sich regelmäßig bewegt und bei Übergewicht eine Gewichtsabnahme anstrebt. Die Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie wird auf verschiedene Faktoren eingehen und darlegen, welche Chancen eine Lebensstiländerung bringt.

Der Eintritt zur Informationsveranstaltung ist frei.

Eine verbindliche Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist bis 25.April im GästeService im Haus des Gastes oder unter Tel. +49 7931 965 -0 erforderlich.

Die Zutritts- und Teilnahmebedingungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung sind zu beachten!

- Änderungen vorbehalten -