Seit vielen Jahren findet in Bad Mergentheim im November eine Veranstaltung im Rahmen der Deutschen Herzwoche statt. Das Thema der diesjährigen Herzwoche lautet "Gesunde Gefäße – Gesundes Herz. Den Herzinfarkt vermeiden."

Unter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die generell die häufigste Todesursache in Deutschland sind, sorgt die Koronare Herzkrankheit (KHK) für die meisten Sterbefälle. So starben nach den Zahlen des Deutschen Herzberichts – Update 2024 im Jahr 2022 rund 126.000 Menschen infolge einer KHK, darunter 46.608 durch einen akuten Herzinfarkt. Ziel der bundesweiten Herzwochen ist daher, die Öffentlichkeit für die Ursachen und Gefahren der KHK sowie für die Bedeutung der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung dieser Volkskrankheit zu sensibilisieren.

Bad Mergentheimer Kardiologen referieren an diesem Abend über folgende Themen und stehen dem Publikum anschließend für Fragen zur Verfügung.

Frau G. Schüßler

"Was ist Arteriosklerose?"

Dr. U. Hahn

"Wie wird die Arteriosklerose behandelt?"

Herr H. Behre

"Was kann ich selbst tun?"

Um für die Warnzeichen dieser Volkskrankheit zu sensibilisieren, informiert die Deutsche Herzstiftung in den bundesweiten Herzwochen "Gesunde Gefäße – Gesundes Herz. Den Herzinfarkt vermeiden." vom 01. bis zum 30. November unter www.herzstiftung.de mit Ratgeber-Infos und Video-Clips über die Ursachen, Symptome und die Therapie.

Der Vortrag „Herzinfarkt verhindern - So schützen Sie Ihre Gefäße“ findet in der Reihe „Medizin & Gesundheit im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Zentrum für Kardiologie - Tauberfranken und der Deutschen Herzstiftung e.V. organisiert.