Ein Bankraub, eine Flucht, eine Liebesgeschichte und natürlich ein Toter: Das sind die Komponenten des Dreiakters „Herzklopfen“. Mit diesem und vielen anderen originellen und musikalisch perfekt aufbereiteten Krimis unterhält die Krimiband HERR KROHBERGER & Der schlechte Einfluss seit 2018 ihre Gäste in Theatern, Clubs, Gastronomien und Vinotheken. Nie tritt in diesen Geschichten die Polizei auf den Plan, um Ganoven zu jagen oder Mörder dingfest zu machen. Das erledigt stets und in unerwarteter Konsequenz das Schicksal. Pointenreich, mit verblüffenden Wendungen und witzigen Dialogen, amüsiert die Krimiband ihre Gäste. Die Geschichten voll unerwarteter Wendungen, aber auch einfühlsam erzählten zwischenmenschlichen Begegnungen, stammen aus der Feder des Autors und Vorlesers Andreas Krohberger. Die erfahrenen Jazz- und Bluesmusiker Bernd Waldheim (Saxophon) und Jürgen Fälchle (Keyboard) greifen musikalisch aktiv in das Geschehen ein und bieten dem Publikum ein vergnügliches, kriminologisches Hörspiel.

Mit HERR KROHBERGER & Der schlechte Einfluss

Erwachsene und Schüler:innen [ab 13+]