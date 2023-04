Herzliche Einladung zum 1. Mai-Familien-Nachmittag als Open-Air-Fest!

Der Familientag Brackenheim als Open-Air-Fest am 1. Mai ist wie jedes Jahr ein Highlight für alle Familien. Man trifft sich am 1. Mai 2023 zwischen 15-19 Uhr neben der Ev. Stadtkirche Brackenheim auf dem Kirchplatz. Bei Regen in der Ev. Stadtkirche.

Als Gast und Hauptakteur ist der Täuschungskünstler "Mr. Joy" am Start.

Weitere Angebote beim Familienfest für Klein & Groß (Bilder siehe unten):

Würste vom Grill, Kaffee und Kuchen, heiße Waffeln

Aktionen / Spielstationen rund ums Spielmobil "Feuerwehr-Auto" (Hoffnungsland Brackenheim)

Cajon-Trommel-Workshop mit Musiklehrer Ulli Baral, Los trommlos (bitte anklicken)

Weitere Informationen: brackenheim.die-apis.de bzw. bei Diakon Jochen Baral, Telefonnummer: 0173-1857-070.

Montag, 1. Mai, 15-19 Uhr:

Familiennachmittag am 1. Mai

auf dem Kirchplatz Brackenheim (Bei Regen: Ev. Stadtkirche)

Kaffee und Kuchen, Würste vom Grill, Getränke, Spielstationen

> 15.00 – 15.30 Uhr: Eröffnung mit einem Familiengottesdienst

> mit Mr. Joy, Illussionist (15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 – je 30 min)

> Cajon-Trommeln mit Ulli Baral (15.45 / 16.45 / 17.45 – je 15 min)