Herzog Carl Eugen und die Venezianische Messe - Ein Fest der Sinne

Wie kam die Venezianische Messe im Jahr 1768 von Italien nach Ludwigsburg? In dieser Führung erfahren Sie die Entstehungsgeschichte der traditionsreichen und außergewöhnlichen Veranstaltung, die 2018 ihr 250-jähriges Jubiläum feiert.

Wir berichten von Herzog Carl Eugen, dem schillerndsten württembergischen Regenten, seinen Besuchen in Italien und seinem Gefallen am magischen Maskenfest. Ein besonderes Erlebnis: Im Anschluss an unsere Führung können Sie direkt in das Geschehen der Venezianischen Messe eintauchen und die

prächtigen Kostüme und prunkvollen Masken hautnah erleben. Ein Fest der Sinne, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Eine gültige Eintrittskarte zur Venezianischen Messe ist erforderlich!

Gästeführerin: Andrea Fink

Treffpunkt: Brunnen auf dem Marktplatz