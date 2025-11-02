Herzstücke

Lesung mit Udo Rau

Ein wichtiger Text, ein großer Text – wiederentdeckt!

Der Widerstandskampf im Warschauer Ghetto steht vor dem Zusammenbruch. Umringt von seinen toten Kameraden schreibt ein jüdischer Kämpfer, der alles verloren hat – seine Kameraden, seine Frau und seine sechs Kinder – sein Testament, in dem er mit seinem Gott Israels abrechnet und schließlich zu dem Bekenntnis gelangt: »Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt … Ich glaube an den Gott Israels, auch wenn ER alles getan hat, dass ich nicht an ihn glauben soll.«

Zvi Kolitz Geschichte, die sich wie ein authentisches Testament liest, ist eine moderne Hiob-Geschichte und ein einzigartig berührendes Bekenntnis zu Gott in einer gottlosen Zeit.