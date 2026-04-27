Herzverbunden - Kreative Gestaltung mit Farbe und Meditation

In diesem Kurs lade ich dich ein, eine Reise zu dir selbst anzutreten – eine Reise zu deinem Herzen. Mit einer Kombination aus kreativer Gestaltung mit Farbe und Meditation begleite ich dich Schritt für Schritt in deinen inneren Herzensraum.

Gemeinsam gestalten wir zunächst einen Vorentwurf, der sich in deinem eigenen Tempo zu einem einzigartigen Kunstwerk entwickelt. Auf Papier oder Leinwand vollendet, wird es nicht nur deinen Raum verschönern, sondern dich immer wieder an deine innere Verbindung und die Kraft deiner Kreativität erinnern. Die Kursgebühr umfasst alle notwendigen Arbeitsmaterialien wie hochwertige Farben, Malpapier sowie Snacks und Getränke. Leinwände können separat erworben werden. Bitte Malkittel mitbringen.

Anmeldeschluss: Dienstag vor Kursbeginn

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.