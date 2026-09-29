Herzwoche- Vorhofflimmern erkennen und handeln

Seit vielen Jahren findet in Bad Mergentheim im November eine Veranstaltung im Rahmen der Deutschen Herzwoche statt. Das Thema der diesjährigen Herzwoche lautet "Herz aus dem Takt- Vorhofflimmern erkennen und handeln."

Unter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die generell die häufigste Todesursache in Deutschland sind, sorgt die Koronare Herzkrankheit (KHK) für die meisten Sterbefälle. So starben nach den Zahlen des Deutschen Herzberichts – Update 2024 im Jahr 2022 rund 126.000 Menschen infolge einer KHK, darunter 46.608 durch einen akuten Herzinfarkt. Ziel der bundesweiten Herzwochen ist daher, die Öffentlichkeit für die Ursachen und Gefahren der KHK sowie für die Bedeutung der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung dieser Volkskrankheit zu sensibilisieren.

Bad Mergentheimer Kardiologen referieren an diesem Abend über folgende Themen und stehen dem Publikum anschließend für Fragen zur Verfügung.