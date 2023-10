Herzwochen der Deutschen Herzstiftung

Seit vielen Jahren findet in Bad Mergentheim im November eine Veranstaltung im Rahmen der Deutschen Herzwoche statt. Das Thema der diesjährigen Herzwoche lautet "HERZKRANK? Schütze Dich vor dem Herzstillstand!".

In Deutschland sterben Jahr für Jahr schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Ziel der bundesweiten Herzwochen 2023 der Deutschen Herzstiftung ist daher, die Bevölkerung darüber zu informieren, wie Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen helfen, das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren, dass das Herz plötzlich still steht.

Bad Mergentheimer Kardiologen referieren an diesem Abend über folgende Themen und stehen dem Publikum anschließend für Fragen zur Verfügung.

Dr. U. Hahn

"Was passiert beim Herzstillstand und was ist zu tun?"

Dr. H. Behre

"Was können Ursachen für einen Herzstillstand sein?"

Dr. G. Schüßler

"Wie kann ich mich nach einem überlebten Herzstillstand schützen?"

Um für die Warnzeichen dieser Volkskrankheit zu sensibilisieren, informiert die Deutsche Herzstiftung in den bundesweiten Herzwochen „HERZKRANK? Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“ vom 01. bis zum 30. November unter www.herzstiftung.de mit Ratgeber-Infos und Video-Clips über die Ursachen, Symptome und die Therapie.