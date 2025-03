Hesse-Kabinett

Untergebracht ist das Kabinett in einem Teil der Räume des Antiquariats Heckenhauer am Holzmarkt. Hier trat Hesse vor über 100 Jahren – 1895 – seine Lehre als Buchhändler an. In der Universitätsstadt fand er nach krisenhaften Jugendjahren endlich innere Ruhe und begann sich intensiv der Literatur zu widmen. Am Ende seiner Lehrzeit veröffentlichte Hesse seine ersten Gedichte, die Romantischen Lieder, und legte damit das Fundament für seinen späteren Weltruhm als Schriftsteller.

Als besondere Attraktionen erwartet die Besucherinnen und Besucher das über 150 Jahre alte Bücherlager und die genauso alte Wendeltreppe.