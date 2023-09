30. KunstHandwerkMarkt Stadt Heubach und Kultur-Mix-Tour

Das Kulturhaus Silberwarenfabrik verwandelt sich zum 30. Mal in ein Eldorado für hochwertiges Kunsthandwerk aus Nah und Fern. Unter dem Motto „Kunst trifft Handwerkskunst“ zeigen professionelle Aussteller Produkte, die den Alltag vergessen lassen. Viel Buntes, Kreatives und Erlesenes auf höchstem Niveau finden Sie an diesem Wochenende an den Ständen drinnen und draußen. Die feierliche Eröffnung am Samstag um 12 Uhr wird musikalisch umrahmt.