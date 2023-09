Klein aber fein. Das ist das Motto des diesjährigen Auftritts der Kellerasseln in der Albvereinshütte. Die Kellerasseln, die etwas andere Coverband. Ein Heimspiel für die drei Musiker. Karten können ab ca. vier Wochen vor der Veranstaltung im Online Shop bestellt werden. Die Veranstaltung findet in der Albvereinshütte an zwei Abenden statt.