Die Heuchelberger AlphornBrass ist ein Ensemble von sechs Blechbläsern, die zum einen Spaß am Alphorn spielen gefunden haben, aber auch als Bläserensemble zusammen spielen. Die musikalische Herkunft jedes Spielers ist recht unterschiedlich. In der Vergangenheit spielten wir und spielen teilweise noch heute im Posaunenchor, in Musikvereinen, in Big Bands und in diversen Jazzensembles.

Das Repertoire umfasst Stücke der Renaissance, des Barocks und der Romantik bis hin zu modernen Stücken zeitgenössischer Komponisten. Eigene und speziell für uns geschriebene Titel und Bearbeitungen machen die Konzerte unverwechselbar. Der Eintritt ist frei.