Ein Figurentheaterstück übers Trösten ab 4 Jahren

Ein Gastspiel des Figurenkombinats Wer sitzt denn da im Wald und heult und heult? Es ist die kleine Heule Eule. Die Waldbewohner geben sich die größte Mühe, der Eule zu helfen. Sie wiegen sie in einem alten Spinnennetz hin und her oder schenken ihr Nüsse. Werden sie es schaffen, die kleine Eule so zu beruhigen? Eine witzige über die einzig richtige Art zu trösten. Auf humorvolle und fantastische Art und Weise werden die Figuren live auf der Bühne zusammengesetzt und zum Leben erweckt. Voller Experimentierfreude und Neugier entdecken die Spielerin und die Kinder gemeinsam die Welt der Heule Eule. Was passiert, wenn sich die Beine des Hirschkäfers selbstständig machen? Wessen Schaufeln graben da so emsig? Und wie findet das Eichhörnchen seine Nuss?