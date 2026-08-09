Heut´ ist so ein schöner Tag!

Herr Tag freut sich auf die Kinder. Sicherlich sind sie schon auf dem Spielplatz und spielen und singen,schaukeln und springen. Aber der Spielplatz ist leer. "Na sowas!".

Dann sind bestimmt alle schon auf der bunten Blumenwiese und trippeln und trampeln, und hüpfen und tanzen. Aber keiner ist zu sehen. "Na sowas!". Vielleicht sind die Kinder auch schon im Wald und rennen und lauschen, klettern und jauchzen. Aber auch im Wald ist niemand zu finden. "Na sowas!". Wo sind denn die Kinder? Herr Tag macht eine erstaunliche Entdeckung!