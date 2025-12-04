Die junge jüdische Bühnenkünstlerin Lola ist außer sich vor Freude, denn sie hat in Linz ihr erstes Theaterengagement ergattert.

Anstatt jedoch wie geplant mit ihrem Freund Leo zu feiern, muss sie Hals über Kopf das Land verlassen. Es ist das Jahr 1938, Nazideutschland annektiert soeben Österreich. Der harte Gang ins Exil über die Schweiz in die USA verlangt Lola alles ab und prägt sie nachhaltig. Zwar kehrt sie nach dem Krieg als gefeierter Star zurück in ihre alte Heimat, trifft dort jedoch auf ein raues gesellschaftliches Klima, das sich in den so brutalen Jahren keinen Deut gebessert hat.

"Heute Abend: Lola Blau" des österreichischen Komponisten und Chansoniers Georg Kreisler (1922–2011) ist gerade heute höchst aktuell. Eingebettet in Kreislers trotzige, melancholische, freche und unerbittliche Lieder steht im Mittelpunkt der Wunsch einer jungen Künstlerin, einfach nur ihrem Handwerk nachzugehen. Doch der Zustand der Welt macht aus ihrer rhetorischen Bemerkung, was die Politik schon mit ihr zu tun habe, die absolute Schicksalsfrage. Auch Lola Blau muss in Zeiten politischer Radikalisierung Farbe bekennen, jeden Tag und immer wieder aufs Neue – mit allen unvermeidlichen Konsequenzen.