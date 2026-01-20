Österreich im März 1938. Lola Blau steht am Beginn ihrer Theaterkarriere. Die Schauspielausbildung in Wien hat die junge, jüdische Frau abgeschlossen, das Engagement in Linz wartet auf sie.

Die Nationalsozialisten marschieren in Österreich ein, Lola flieht in die Schweiz, später in die USA. Nach dem Krieg kehrt sie in ihre Heimat zurück und muss feststellen, dass dort das Leben von einem toleranten Miteinander immer noch weit entfernt ist.

Heute Abend: Lola Blau zeigt, wie sich Lola Blau vor der nationalsozialistischen Bedrohung mit Sprachwitz und Melancholie über Kunst, Liebe und ihrer Obsessionen für’s Showbusiness zu retten versucht. Das geht an Herz und Hirn, ist intelligent und böse, lässt das Publikum lachen und weinen.

Das unterhaltsame und bitterböse Ein-Personen-Stück schrieb der österreichische Komponist und Kabarettist Georg Kreisler im Jahr 1971.