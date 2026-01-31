Heute Abend: Lola Blau

Die junge jüdische Bühnenkünstlerin Lola ist außer sich vor Freude, denn sie hat in Linz ihr erstes Theaterengagement ergattert.

Anstatt jedoch wie geplant mit ihrem Freund Leo zu feiern, muss sie Hals über Kopf das Land verlassen. Es ist das Jahr 1938, Nazideutschland annektiert soeben Österreich. Der harte Gang ins Exil über die Schweiz in die USA verlangt Lola alles ab und prägt sie nachhaltig. Zwar kehrt sie nach dem Krieg als gefeierter Star zurück in ihre alte Heimat, trifft dort jedoch auf ein raues gesellschaftliches Klima, das sich in den so brutalen Jahren keinen Deut gebessert hat.