Heute Abend Lola Blau

Lola Blau, eine jüdische Schauspielerin, freut sich auf ihr erstes Engagement am Theater in Linz, doch der Einmarsch Hitlers in Österreich zerstört ihre Träume.

Sie flieht über die Schweiz nach Amerika und macht dort Karriere. Die Liebe zur alten Heimat lässt sie nicht los. Nach dem Krieg kehrt sie nach Wien zurück.

Das Stück hat durch die jüngere Geschichte angesichts der Flüchtlingsströme und des oft offen geäußerten Fremdenhasses neue Aktualität gewonnen.

Darstellung: Esther Julia Ibrahim

am Klavier: Donat Weiss

Regie: Jesse Coston