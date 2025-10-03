Heute alles Deutsch - Discofox & mehr / nur deutschsprachige Lieder!

Einlass: 20 Uhr

mit den besten Discofox- und Party-Hits aus Deutschland. Freut Euch auf eine musikalische Zeitreise und unvergessliche Stunden!

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!

Nicole und Frank Heck mit Team