Heute alles Deutsch - Discofox & mehr

Mit den besten Discofox- und Party-Hits aus Deutschland. Freut Euch auf eine musikalische Zeitreise und unvergessliche Stunden!
Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.
Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.
Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!
Nicole und Frank Heck mit Team
Info
Tanzlokal Bamboleo Göppingen Heinrich-Landerer Str. 56, 73037 Göppingen
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