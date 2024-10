Von Heute und Morgen erzählen - eine Podiumsdiskussion zu Neuer Dramatik im Wandel

Schreiben fürs Theater lässt sich lernen. Fabienne Dür, aktuell Hausautorin in Tübingen, und Leonie Lorena Wyss, Hausautor*in am Nationaltheater in Mannheim, haben unterschiedliche Ausbildungen durchlaufen. Dür studierte Szenisches Schreiben an der UdK in Berlin, Wyss Sprachkunst in Wien. Beide wurden zur Autor*in ausgebildet, doch sind die Ausbildungsgänge sehr unterschiedlich. Wie lernt und lehrt man (dramatisches) Schreiben? Gerhild Steinbuch, Professorin für Sprachkunst in Wien und selbst Dramatikerin, berichtet dazu aus der Lehre. Nach dem Studium erfolgt dann der Eintritt in den Theaterbetrieb. Wie aber kommen Theaterpraxis und Dramatiker*innen zusammen? Am Beispiel des Deutschen Theater Berlin gibt Bernd Isele, Festivalleiter der Autor*innentheatertage, Einblicke, welche Möglichkeiten die Kooperation bietet.

Die Podiumsdiskussion anlässlich der „Tübinger Tage Neuer Dramatik“ legt einen Fokus auf eher unsichtbare Akteur*innen im Theater: die Autor*innen zeitgenössischer Dramatik.

mit: Fabienne Dür (ITZ-Hausautorin), Bernd Isele (Dramaturg und Festivalleiter), Gerhild Steinbuch (Autorin und Professorin) und Leonie Lorena Wyss (Autor:in)

Moderiert von: Elisabeth Maier (Theater der Zeit)

Eine Veranstaltung des Literatursommers 2024 der baden-Württemberg Stiftung.

