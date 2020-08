Endlich geht es wieder los - mit einem ganz besonderen Theaterstück! Erleben Sie Publikumsliebling Andreas Klaue in einem Abend über das Theater und das Leben. Und erfahren Sie außerdem alles, was Sie schon immer über „Hamlet“, das berühmteste Theaterstück der Welt, wissen wollten.

Weil die angekündigte Vorstellung „Hamlet – Prinz von Dänemark“ von William Shakespeare ausfällt, beginnt Bühnenarbeiter Ingo Sassmann damit, aufzuräumen. Er ist eigentlich gelernter Schauspieler, hat aber nach einem Karriereknick die Seiten gewechselt und ist nun hauptsächlich dafür zuständig, den Vorhang zu öffnen und zu schließen. Doch als er an diesem Abend feststellt, dass der Zuschauerraum wider Erwarten nicht leer ist, nutzt Ingo Sassmann seine Chance.

Erst zögernd, dann immer offener und offensiver erzählt er seine Ansichten vom Leben zwischen den Kulissen, von Durchbruch und Einbruch, von Sein und Schein. Und das Wichtigste am Theater, so seine Erkenntnis, ist der Vorhang! Es gibt tausend Arten den Vorhang zu öffnen. Erinnerungen kommen auf an Episoden seiner Theaterlaufbahn, an seine Frau Rebecca, an sein Dasein als Vorhangzieher – und immer wieder an „Hamlet“, dessen Titelrolle er mehrfach gespielt hat. Und je tiefer er sich erinnert, desto mehr Verborgenes kommt aus ihm heraus.

Vorhang auf für Andreas Klaue als Ingo Sassmann in „Heute weder Hamlet“. Ein tragikomisches Ein-Mann-Stück der Extraklasse!

Neustart 2020

„Heute weder Hamlet“ ist eine Inszenierung im Rahmen unseres „Neustarts 2020“.

Für alle Produktionen des „Neustarts“ gelten besondere Sicherheitsmaßnahmen:

! Begrenzte Platzkapazität

! Wahrung des Sicherheitsabstands von 1,50 Meter

! Maximale Spieldauer pro Inszenierung 80 - 90 Minuten

! Keine Pause

! Garderobe darf mit in den Saal genommen und auf den freien Nebenplatz gelegt werden

! Foyers und Besucher-WCs werden besonders intensiv gereinigt

! Kein Bar-Betrieb

! Masken und Desinfektionsmittel halten wir für Sie gern bereit

! Beim Ticketerwerb bzw. beim Einlass ins Theater hinterlegen Sie bitte Ihre Kontaktdaten