"Heute wie gestern? Fotografien einer Stadt"

Nichts bleibt so wie es ist“ - zumindest dem Sprichwort nach. Aber auch im Heute ist viel Gestern zu entdecken, hat sich Vergangenheit in der Gegenwart bewahrt.

Auch das Stadtbild Mosbachs, oft festgehalten auf Fotografien, ist Beleg für Kontinuität und Wandel gleichermaßen. Mit historischen Ansichten von gestern, teilweise bereits um 1900 entstanden, und deren heutigen fotografischen Pendants aus derselben Perspektive, lädt die Ausstellung zum vergleichenden Blick auf Häuser und Gassen der Stadt ein. Die somit bestens vergleichbaren Bilderpaare lenken den Blick auf Fragen wie: Wo ist Veränderung, was hat sich bewahrt und was ist verschwunden?

Über das Hier und Jetzt hinaus will die Sonderschau Eindrücke vermitteln, wie vielfältig Vergangenheit sich auch in der Gegenwart widerspiegelt - in den Fotografien einer Stadt.

Erarbeitet wurde die Ausstellung von der ehrenamtlichen Inventarisierungsgruppe, die sich u.a. intensiv mit dem umfangreichen Fotobestand des Stadtmuseums beschäftigt.