Hexen sind gefährlich, sagt man. Sie bringen alles durcheinander, stellen die Dinge auf den Kopf und kümmern sich nicht darum, wer hier eigentlich das Sagen hat. Auf geheimnisvolle Weise sind sie zu allem fähig und am Ende doch vor allem eine Projektion derer, die Angst vor ihnen haben. Jahrhundertelang wurden Hexen an den Rand der Gesellschaft geschoben, dahin wo das Unangepasste und Unberechenbare zu Hause war. Es wird Zeit, sich zu zeigen! Denn wer dich zur Hexe macht, soll dich kennenlernen.

Bei animArt machen Menschen Theater, die Erfahrungen damit gemacht haben, wie es ist, wenn die Seele aus dem Gleichgewicht gerät. Mit Hexen (AT) ist animArt zum dritten Mal zu Gast im Theaterhaus und zeigt einen unterhaltsamen Theaterabend über Blickregime, Zuschreibungen und die magische Kraft der Selbstbehauptung.

Ein Projekt des Rudolf-Sophien-Stifts gefördert von der Aktion Mensch