Vortrag: History of Rock Teil 2

Die 70-er Jahre

Nachdem die Rockmusik in den 50er Jahren in den USA erfunden worden ist und in den 60er Jahren - vor allem in England - mächtig Fahrt aufgenommen hat, haben Bands und Künstler wie zum Beispiel Led Zeppelin, Black Sabbath, Fleetwood Mac oder David Bowie und viele andere dann in den frühen 70er Jahren nahezu alle Rock - Standards gesetzt.

Allein im Jahr 1971 sind über 150 Alben erschienen, von denen sehr viele die zukünftigen Genres manifestiert haben.

Eric Richter, der Weiler Livemusik-Manager, führt Sie erneut durch eine musikalisch spannende Epoche, gespickt mit vielen Hintergrundgeschichten.

Untermalt wird das Seminar wieder durch interessante Ton- und Videobeispiele.

Eric Richter