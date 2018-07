Hexensabbat in Schloss Hohenheim

Gimme, gimme, gimme – eine musikalisch-verhexte Geburtstagsparty: Agrarina, Pekunia und Fressalia, die drei Hohenheimer „Fakultäts- Hexen“, treffen sich zur Geisterstunde am Mount Hohenheim, um den 200sten Geburtstag ihrer Universität zu feiern. Damit die Feier im Juibiläumsjahr der Universität Hohenheim in Schwung kommt, haben die Hexen die Sängerinnen und Sänger vom Chor for More eingeladen, die mit Liedern von ABBA, den Commedian Harmonists, Toto, den Animals und vielen mehr die richtige Partystimmung aufkommen lassen. Dirigiert wird das Sommerkonzert von Margit Völmle.

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten