Hexenwanderung

Einen Abend vor der Walpurgisnacht geht es vom Parkplatz Setze los auf die Hexen-reise. Der Pfad führt am Trauf entlang in leichtem Auf und Ab in Richtung Hexen-küche unterhalb des Schlossfelsenturms. An der Hexenküche angekommen, nimmt uns unsere Wanderführerin auf eine gedankliche Fantasiereise in die Welt der Hexen mit.Über den Schlossfelsenturm (traumhafter Blick über Albstadt) führt der Weg hinab zum Waldheim und in Richtung Wildge-hege. Dort treffen wir sicherlich ein paar Wildschweine an. Auf einem gemütlichen Schotter- und Fahrweg geht es von dort langsam zurück zum Ausgangspunkt.

Treffpunkt: 18 Uhr, Parkplatz Setze in72458 Albstadt-Ebingen

Strecke: 5,3 km, reine Gehzeit ca. 1,5 Std., Auf-/Abstiege: 124 m

Anmeldung: erforderlich (bitte direkt beim Wanderführer, Kontakt unter Link unten zu finden!)