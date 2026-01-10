HEXER bringt nicht nur Sound, sondern Haltung – mit Texten, die zwischen urbaner Melancholie, politischem Realismus und ehrlicher Selbstreflexion pendeln. Am 1. Oktober kommt der Leipziger Rapper nach Stuttgart in die Schräglage.

Egal ob straighte Bars auf 90 bpm Boom Bap oder gesungen auf modernen Produktionen: HEXER bringt Rap auf Papier wie wie nur wenige. Pur und authentisch. Besonders das vergangene Jahr war geprägt von viralen Momenten und bewegenden Themen, die über die Szene hinaus Zuspruch und Aufmerksamkeit erregten.