Eigenproduktion der Ansbacher Puppenspiele.

Rein ins Taxi, schnallt Euch an! Schon gehen sie los, die verrückten Geschichten voller abenteuerlicher Begegnungen, absurd, komisch und losgelöst von der Schwerkraft – Zeitreisen möglich – nichts ist unmöglich! Ein magischer Ausflug wartet auf uns – bald sind wir wieder zurück!

In der neuen Produktion der Ansbacher Puppenspiele werden poetisch rasante, sturmöse Geschichten über das Weggehen und das Nach-Hause-Zurückkommen gesponnen; zu Lande, zu Wasser und in der Luft (Richtung Weltall).

Saša Stanišić ist einer der erfolgreichen deutschsprachigen Schriftsteller. Für sein Buch „Herkunft“ erhielt er 2019 den deutschen Buchpreis. Er ist Träger u. a. des Preises der Leipziger Buchmesse, des Eichendorff-Preises, des Hans Fallada Preises, des Schillerpreises der Stadt Marbach und des Wilhelm Raabe-Literaturpreises 2024.

Hey, hey, hey, TAXI! war nominiert für den deutschen Jugendliteraturpreis, das Hörbuch dazu wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.