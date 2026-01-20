Hey, ich bin der kleine Tod … aber du kannst auch Frida zu mir sagen

Samuels Immunsystem funktioniert nicht so gut wie bei anderen Kindern, deshalb findet er es draußen viel zu gefährlich. Dort gibt es schließlich jede Menge Krankheiten und Gefahren.

Und dann taucht auch noch Frida auf, ein Mädchen mit schwarzem Umhang und Sense! Sie liebt Kakao, hasst Langeweile und Samuel soll ihr das Leben zeigen – denn Frida ist der kleine Tod, aber noch in Ausbildung. Samuel will Frida so schnell wie möglich loswerden. Wer will die größte Gefahr von allen schon in seiner Nähe haben? Doch Frida bleibt hartnäckig, denn ihre große Prüfung ist es eigentlich, Samuel zu holen.

Das weiß Samuel zum Glück noch nicht, und widerwillig geht er mit Frida nach draußen. Hier wird es abenteuerlich, man kann auf dem Spielplatz toben und mit den Pfadfindern auf Nachtwanderung gehen. Das Chaos ist vorprogrammiert! Bis beide merken: Das Leben ist doch ziemlich toll. Schafft es Samuel, Fridas geheimen Plan zu durchkreuzen?