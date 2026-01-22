Hey Moment / FeierabendKonzert

Hey Moment - Für die Sterne

Hey Moment ist das Soloprojekt von Stefan Ebert aus Mannheim.. Er spielt Alltags-Hymnen und subversive Hits aus einem parallelen Universum. Manchmal kennen Leute seinen Song „Für die Sterne“ in der Coverversionen von Dota Kehr.

Er performt eine Ein-Mann-Show, die sich weigert, sich zwischen Tiefe, Humor und Rock'n Roll zu entscheiden. Denn „alles macht Spaß mit den richtigen Leuten“. Er hat ein Duo-Programm mit Fee Badenius, war als Support von ok.danke.tschüss und Lampe unterwegs und spielte einige Jahre lang in der Band von Max Prosa. Dota Kehr’s Coverversion seines Songs „Für die Sterne“ wurde über 8 Millionen Mal gestreamt.

„Der Mann, der mindestens sieben erfolgreichen Bands aus drei Paralleluniversen ihre größten Hits geklaut hat.“ (Sebastian Krämer)