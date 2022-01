Prof. Frank Joachim Grossmann "Typografie: zwischen Hören und Sehen"

Seit 25 Jahren prägt die Kommunikationsdesignerin Elke Müller mit ihren Entwürfen das Bild von der Stadt Schwäbisch Hall und verschiedener Institutionen im Land. Für Kultureinrichtungen in Schwäbisch Hall gestaltet sie unter anderem Plakate, Flyer und Bücher. Die Ausstellung bietet daher vielfältige Einblicke in das Kulturleben der Stadt während dieser Zeit. Sie macht deutlich, was Grafik Design bedeutet und welche Kriterien dafür maßgeblich sind. Wie werden Inhalt und Form ästhetisch zusammengebracht? Wie gelingt es, komplexe Themen in eine klare, reduzierte Form zu übersetzen? Welche Rolle spielen Typografie, Farbe, Fotografie und andere grafische Elemente?