HG.Butzko ist der ‚Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts‘ - denn wenn der Gelsenkirchener Vollblutsatiriker zu allem und jedem seine ganz spezielle Meinung äußert, dann gelingt ihm das seltene Kunststück, einem Publikum aus dem Herzen zusprechen.

Er verbindet das Politische und das Private, den Alltag und den Bundestag, die große Welt und den kleinen Geist. Und da, wo andere elegant abbiegen, da brettert er voll durch. Und trifft. Den Kern der Sache, und das Zwerchfell des Publikums! Mit einer einzigartigen Mischung aus Unterhaltung und Tiefgang, brutal witzig und bisweilen besinnlich, polemisch, philosophisch, provokant kommt er zu uns ins Kulturlabor nach Eberbach mit seinem satirischen Jahresrückblick „Klappe zu!“