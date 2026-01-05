Ein Mann, ein Stehtisch, eine Meinung! Kein Schnickschnack, kein Gedöns!

HG. Butzko, der Erfinder des Kumpelkabaretts, bringt in seinem neuen Programm scharfsinnige und humorvolle Gesellschaftskritik auf die Bühne. In einer durchpolarisierten Welt, die sich zunehmend in Schwarz oder Weiß spaltet, wagt er den Drahtseilakt und bleibt dabei schonungslos ehrlich. Mit scharfem Verstand und ohne Rücksicht auf politische oder gesellschaftliche Seiten prangert er die Widersprüche und Auswüchse der heutigen Zeit an. Dabei schont er weder sich noch andere, scheut sich nicht, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und wird dafür von beiden Seiten gleichermaßen angefeindet. Oder, um es anders zu sagen: Wer am eigenen Leib erfahren will, wie sich ein Leberkäse zwischen zwei Brötchenhälften fühlen muss, ist im neuen Kabarett von HG. Butzko genau richtig, denn: Der will nicht nur spielen.