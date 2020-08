HG.Butzko hat ALLE Vorgänger-Soloprogramme inIgersheim gespielt. Sein 11. als Vorpremiere open air!HG.Butzko bietet eine brüllend komische und bisweilenbesinnlich ­e Mischung aus Infotainment, schnoddrigenGags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit.Getreu dem Motto: "logisch statt ideologisch" hat er dabeieinen ganz eigenen, preisgekrönten Stil entwickelt, dendie Presse mal als "Kumpelkabarett" bezeichnet hat, undmit dem er in Hinter- und Abgründe blickt und die großenThemen der Welt so beleuchtet, als würden sie "ummeEcke" stattfinden.In "aber witzig" spürt Butzko dem Irrsinn nach, der mit derpostfaktischen Zeitenwende einhergeht. Und dabei stellensich interessante Fragen:Was ist ein Computervirus gegen eine echte Pandemie?Was die Reizüberflutung im Digitalen verglichen mit demAnstieg des Meeresspiegels in der realen Welt? Was nütztdie künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dumm-heit zeitgleich mitwächst? Es scheint, je mehr wir uns imParalleluniversum des Virtuellen rumtreiben, umso mehrbringt uns das Treibhaus Erde zurück auf den Boden derTatsachen.