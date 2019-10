× Erweitern HGichT

Zehn Jahre nach ihren millionenfach geklickten Skandalvideos „Hauptschuhle“ und „Tutenchamun“ veröffentlichen HGICH.T ihr fünftes Album. Im Rahmen ihrer Release-Tour zu „Jeder ist eine Schmetterlingin“ gastieren die Hamburger am 2. November im clubCann in Stuttgart/Bad Cannstatt.

Von Berlin bis Wien leckt man sich seit der Debütsingle „Hallo Mama“ (2009) die Finger nach den sympathischen Hamburger Druffis. Ihre meist ausverkauften Liveshows haben sich in der europäischen Clubszene als „bewusstseinserweiternde Erfahrung“ etabliert, gelten unter Rave-Gourmets als „Ekstase pur“ und „besser als LSD“. Ihre rund 50.000 YouTube-Abonnenten verwöhnen HGICH.T seither mit immer neuen, durchgeknallten Musikvideos und Kurzfilmen, die oft Rekord-Klickzahlen erreichen.

Mit ihrem neuen Meisterwerk „Jeder ist eine Schmetterlingin“ feiern die Drogis nun ihre Wiedergeburt als Yogis. Ja, richtig gehört! HGICH.T sind jetzt straight edge, fungieren als Ashram „to go“. Drei Monate hatte sich das Künstlerkollektiv in Indien von der Außenwelt abgeschottet und an neuen Songs getüftelt. Dabei wurde sich noch einmal ausgiebig im Spirit der vorangegangenen Alben „Mein Hobby: Arschloch“ (2010), „Lecko Grande“ (2012), „Megabobo“ (2014) und „Therapie wirkt“ (2017) geaalt – bis die Erkenntnis einschlug wie eine Atombombe: Jeder ist eine Schmetterlingin!

„Jeder hat die Chance als Raupe zu unseren Konzerten zu kommen und als Schmetterling wieder weg zu fliegen“, erklärt Jacky Herzblut, während sie entspannt in der „halben Taube“ verharrt. HGICH.T-Vortänzer und Mofa-Fan Tutenchamun ergänzt: „Jeder darf auf seine eigene Schönheit abheben.“

Wichtiger Hinweis: Zum Tourauftakt sollen per Fernpeilung mächtige Energien aus dem All angezogen und auf das Publikum übertragen werden. Vhagvan Svami wird hierbei als Medium fungieren und live on stage die Verpuppung von der Raube zur Schmetterlingin vollziehen. Sich das zu geben, braucht Mut.