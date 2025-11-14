Anhänger und Kulturfreaks wissen Bescheid. Das Hanse-Künstler-Konglomerat hat im Versuchslabor den Osterhasen mit dem Weihnachtsmann gekreuzt.

Das Hamburger Elektro-Performance-Kollektiv um DJ Hundefriedhof ist seit Gründung im Jahr 1995 durchgängig auf Tour. Hunderte Auftritte vor 100.000en be- und einigen entgeisterten Zuschauer*innen. Ihre Shows sind legendär!

Auf ihrem YouTube-Kanal (72.000 Abonennt*innen) veröffentlichen die Hamburger*innen millionenfach geklickte Musikvideos und Kurzfilme: https://www.youtube.com/user/Videomolch

Auf drei: Bauarbeiter-Weste überstreifen, Schwarzlicht an und Anlage auf Maximum. Denn HGich.T, die Speerspitze der elektronischen Hauruck-Konzepte, werden uns auf Ihrer „Lenovobeach“ - Tour das Fell über die Ohren ziehen.

Also was? Genau, husch, husch zu HGich.T – und mal schön den Alltag in die Tonne kloppen.