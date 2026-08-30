Es wird eines der großen Konzerthighlights 2026 / 2027 – HGich.T mit 34 Konzerten auf ihrer letzten großen Tournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu erscheint zum diesjährigen 30. Bandjubiläum das neunte Studio-Album „Geld spielt keine Rolle“. Da bleibt kein Fanauge trocken.

Ohne Frage, man erlebte in diesem Jahr das beste HGich.T, das es je gab. Ihre „Lenovobeach“ - Tour wurde frenetisch gefeiert, vom Publikum und Kritiker*Innen zugleich. Mastermind DJ Hundefriedhof sagt: „Wir wurden jeden Abend von unserer Crowd komplett geflasht, wie so ein Dauer-Trip, der immer stärker wird. Zum 30-jährigen Bestehen, erschien es uns unumgänglich, die Drehzahl jenseits des Vertretbaren nochmal zu justieren.“ Das neue Werk „Geld spielt keine Rolle“ versteht sich deshalb weniger als Album, denn als ein letztes Mal das ganz große Highlife in Tüten.

Diese Abschiedstournee wird nicht nur eines der musikalischen Highlights in dem Jahr, sondern fällt auch auf einen bedeutenden Meilenstein im Leben der Ausnahmekünstler*Innen um DJ Hundefriedhof, Dr. Diamond, Marianne, Fosserill aka. „Bärchi“, Opa16, Balmi, Shamyn, Prof. Suspect & Co. – denn im Gegensatz zu den Beatles oder den Backstreet Boys blicken sie auf unfassbare 30 gemeinsame Jahre auf den Bühnen dieser Welt zurück – von Palolem über Portugal bis Pahlen. „Im Zuge der Feierlichkeiten haben wir beschlossen, den synaptischen Spielraum unserer Hörer*Innenschaft testweise zu erweitern“, erklärt Dr. Diamond vorfreudig kichernd. Gemeint ist das neunte Studioalbum der knuffigen Haudruff-Kapelle, die sich erstaunlich gut gehalten hat.

Mit unvergesslichen Hits, wie „Adapter“, „Hauptschuhle“, „Therapie wirkt“ und „Tutenchamun“, haben HGich.T Generationen von Fans begeistert. Jetzt gibt es die einmalige Chance, diese einzigartigen Entertainer*Innen noch einmal live zu erleben und mit ihnen einen musikalischen Trip durch drei Jahrzehnte zu machen.

Was als Jubiläum angekündigt ist, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als fortlaufender Versuch, Ordnung und Wahnsinn miteinander zu versöhnen. „Die 30 JAHRE TOUR wird alles übertreffen“, verspricht Fosserill aka. „Bärchi“ bescheiden. Fest steht: HGich.T sind unsterblich wie ein Hermann-Kuchen.

Der Vorverkauf ist gestartet und wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Diese einmalige Gelegenheit, HGich.T ein letztes Mal so live zu erleben, wird es in dieser Form NIE WIEDER geben. Die Konzerte des Hamburger Elektro-Performance-Kollektivs um DJ Hundefriedhof sind legendär. Auf ihrem YouTube-Kanal mit bereits mehr als 75.000 Abonnenten*Innen finden sich millionenfach geklickte Musikvideos und Kurzfilme.

Auf drei: Bauarbeiter*Innen-Weste überstreifen, Schwarzlicht an und Anlage auf Maximum. Denn HGich.T, die Speerspitze der elektronischen Hauruck-Konzepte, werden uns auf ihrer 30 JAHRE TOUR das Fell über die Ohren ziehen. Also was? Genau, husch, husch zu HGich.T – und mal schön den Alltag in die Tonne kloppen. Da braucht es keine schnippischen Marketingtricks – hier sind Kenner*Innen am Werk. „Das mit der Authentizität habe ich auch gleich gemerkt. Schade, dass die nie in Wacken spielen“, beklagt ein junger Mann mit großem Monster-T-Shirt. „HGich.T – das ist Club-Kultur zum Anfassen“, schwärmt eine OBS Rektorin aus Sindelfingen. „Recht hat sie“, unterstreicht eine Reisegruppe usbekischer Verhaltensforscher*Innen, die sich allesamt für eine fleischlose Ernährung sowie anschließenden Reeperbahnbesuch entscheiden. „HGich.T sind einfach super.“ Wer sie einmal live und in Farbe sehen durfte, hat „one in the bank“, wie die Dänen sagen.

Abschließend sei angemerkt, dass sowohl Album als auch Tour weniger als Abschluss, sondern vielmehr als fortgesetzte Maßnahme im Dienste der allgemeinen Verwirrung zu begreifen sind. Oder wie Tripmeister Eder es formuliert hätte: „Hurra, Hurra, die Außerirdischen sind da – alle fangen an zu lachen!“