Punsch, Glühwein, Leckereien und Live-Musik bei der 1. HGV Glüh-Weihnacht

Neu ab diesem Jahr: die HGV Glüh-Weihnacht am 4. Adventswochenende. Nach dem Einkaufsbummel in der festlich geschmückten Innenstadt lockt die „HGV Glüh-Weihnacht“ zum gemütlichen Treff auf den Marktplatz. Der Duft von gebrannten Mandeln, würzigem Glühwein und Punsch liegt in der Luft und lädt bei gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen ein. Für Unterhaltung sorgen vom 20. Bis 22. Dezember täglich ab 19 Uhr verschiedene Bands mit Live-Musik. Auch die Dampfeisenbahn fährt und die Modelleisenbahnausstellung sowie die städtische Sonderausstellung sind geöffnet.

Öffnungszeiten:

HGV Glüh-Weihnacht am 4. Adventswochenende und Ausstellungen im Rathaus

Freitags 14 bis 21 Uhr

Samstags 12 bis 21 Uhr

Sonntags 12 bis 20 Uhr

Außerdem bietet der Handels- und Gewerbeverein auch im Vorfeld schon einige tolle Programmpunkte für euch:

- Offizielle Eröffnung: 29. November, 17 Uhr

- HGV Xmas-After-Work-Party am 5.12.

- HGV Kinderweihnacht am 6.12.

Kommt, genießt und stimmt euch auf die Weihnachtszeit ein.

Noch mehr Infos gibt’s unter: https://www.oehringen.de/freizeit/staedtische-veranstaltungen/weihnachtsmarkt.html