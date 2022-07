Hi.Francky tanzt: Latino

Die ADTV Tanzschule MonRo aus Ludwigsburg heizt Euch mit heißen Latino-Beats ein, die Eure Tanzbeine schwingen lassen werden. Dazu gibt es Hi.Francky like kühle Drinks, Gin-Cocktails, Leckeres aus dem Schützenhaus-Foodtruck und Biertastings von hop around the world.

Eintritt: frei