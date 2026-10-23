Hi! Spencer machen mit „immernie“ ein Album, das nicht nach klaren Antworten sucht. Es ist ein Album über das Aushalten der eigenen Ambivalenz. Gefühle sind selten eindeutig. Hoffnung trifft auf Zweifel, Aufbruchsstimmung auf Heimweh – und manchmal fühlt sich alles gleichzeitig schwer und leicht an. Mit „immernie“ verbinden Hi! Spencer persönliche Momente mit universellen Geschichten. Sie erzählen von Sommern, die immer gehen. Und von Tagen, die niemals kommen. Von Tristesse und Euphorie. Dabei sucht die Band nicht nach dem entweder oder, sondern lässt Gegensätze nebeneinander stehen. „immernie“ ist die Erkenntnis, dass Dinge enden. Und dass genau darin ihre Bedeutung liegt. Musikalisch übersetzen Hi! Spencer dieses Spannungsfeld in Songs, die gleichzeitig drücken und treiben. „immernie“ ist leise laut, langsam schnell und euphorisch melancholisch. Strophen dehnen sich spannungsvoll auf, um dann im Chorus zu platzen. Dabei zeigt die Band einmal mehr, dass sich Indie, Pop, Rock und Punk nicht widersprechen, sondern gegenseitig anschieben. Treibende Gitarren, warme Synths und große Melodien verbinden sich zu Songs, die hängen bleiben. Auch das Artwork greift diese Idee auf: Das zentrale Motiv ist eine zerplatzte Kaugummiblase – eine Metapher für schwere Leichtigkeit. Für all die Dinge, die schier endlos scheinen und dann plötzlich zerfallen. Verspielt und rotzig, gleichzeitig melancholisch und endgültig. Das hier ist keine dieser Geschichten vom schnellen Durchbruch. Hi! Spencer sind gewachsen wie eine Kaugummiblase: langsam, stetig, aber mit Druck dahinter. Kein Hype, kein Abkürzen – sondern durchbeißen, weitermachen, langer Atem. Von kleinen Kellerklubs, in denen der Schweiß von der Decke tropft, bis auf die großen Bühnen des Landes. Alles selbst erspielt, alles Zug um Zug. Und genau deshalb hält das hier auch: weil es nicht aufgeblasen ist, sondern gewachsen. „immernie“ ist der Moment, in dem sich nichts mehr kleinreden lässt – laut, schillernd und mit Wucht stellen Hi! Spencer klar: ihre Jahre sind noch lange nicht vorbei. Die Songs der Band haben mittlerweile millionenfache Aufrufe auf den Streamingportalen. Nach ausverkauften Clubtouren 2025 durch Deutschland und Österreich zählt die Band längst zu den gerngesehenen Gästen auf den großen Festivals, darunter Hurricane, Deichbrand und Highfield. „immernie“ erscheint am 21.08.2026 auf dem Label Merchcowboy Records. Für alle, die die Platte live hören wollen, schickt zuendstoff Booking Hi! Spencer im Herbst 2026 deutschlandweit auf Clubtour. Aufgenommen wurde das Album mit Tobi Schneider im DocMaKlang Studio Osnabrück. Das visuelle Konzept und Artwork stammen aus der Feder des Osnabrücker Kreativteams kraem.