Der Rock am Waldeck e.V. lädt herzlich zum Hi-Mai-Fest an der Pumpstation zwischen Frommenhausen und Bieringen im Starzeltal ein, um den Mai mit einem fröhlichen "Hi" zu begrüßen.

Direkt an der Wander- bzw. Fahrrad-Strecke zwischen Bieringen und Frommenhausen wollen wir ganztägig ab 10:30 Uhr eine gemütliche Hocketse für Jung und Alt organisieren. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Neben Steak-Weckle und roter Wurst werden auch wieder die beliebten "Wilden Kartoffeln" auf euch warten, sowie ein Weizenstand/eine Getränketheke um kleinen und großen, durstigen Wanderern neue Kraft zu verleihen. Das Wandern am ersten Mai hat eine langjährige Tradition und wir bieten hiermit eine neue Anlaufstelle in sonniger Tallage für Wanderfreunde jeglichen Alters. Die Pumpstation ist auch mit dem Fahrrad oder Auto gut erreichbar. Für ausreichend Sitzmöglichkeiten, Bewirtung, Sanitäranlagen und auch einen Wetterschutz, falls das Wetter doch nicht so ganz mit spielt, ist natürlich gesorgt.