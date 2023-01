Sei es das große Studio, der kleine Fahrstuhl, der hallende Flur oder alles dazwischen und drumherum — zwei Tage lang verwandeln wir das JES in ein Experimentierfeld, auf dem unsere Körper an den gewöhnlichsten und ungewöhnlichsten Orten ausprobieren, was Theater alles sein kann. Wir verlassen uns bekannte Bahnen, werfen Regeln über den Haufen, stellen uns Challenges und erzählen mit viel Bewegung Geschichten — dort, wo sie noch nicht erzählt wurden.

Mit: Angélica , Frederic , Nathaly und Sezin

Montag, 19. Dezember 2022, 11:00–16:30 Uhr und um 18:00 Uhr

gemeinsamer Vorstellungsbesuch „Aus der Kurve fliegen“

Dienstag, 20. Dezember 2022, 11:00–15:00 Uhr

→ Anmeldung: clubs@jes-stuttgart.de

Maximal 16 Teilnehmer*innen pro Altersgruppe

Altersgruppe 9-12 ist leider schon ausgebucht!