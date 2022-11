hier spielt die Musik: Lauras Stern

Die erste Realverfilmung des Kinderbuchklassikers erzählt die Geschichte der kleinen Laura, die einen Stern findet und mit ihm magische Abenteuer erlebt. Mit viel Fantasie und Charme ist dieser liebevoll umgesetzte Film das perfekte Wohlfühl-Kinderkino.

Laura ist ein glückliches und munteres Kind. Dieser schöne Zustand ändert sich jedoch, als ihre Eltern beschließen, zusammen mit Laura und ihrem Bruder Tommy in eine neue Stadt zu ziehen. Was soll sie denn in dieser doofen Wohnung in der doofen Stadt? Alles in ihrer Umgebung ist nun neu und unbekannt und ihre Freunde sind nicht mehr da – und neue zu finden, fällt Laura nicht leicht. Als sie eines Abends aus ihrem Fenster blickt, sieht sie, wie ein Stern vom Himmel fällt und findet ihn kurz darauf mit einer abgebrochenen Zacke wieder. Sie tröstet den kleinen Stern und verarztet die abgebrochene Stelle mit einem Pflaster. Für Laura wird der Stern zu einem Freund und gemeinsam erleben sie viele Abenteuer, die Lauras größten Träume wahr werden lassen. Und dank ihres neuen Freundes fühlt sich das kleine Mädchen nicht mehr so allein und ist wieder glücklich.

Die märchenhafte Realverfilmung des beliebten Kinderbuches „Lauras Stern“ vertraut zwar auf moderne Animationstechnik, ist ansonsten aber ein wohlig altmodisches und zeitloses Abenteuer. Einfühlsam wird hier vom Finden und Loslassen erzählt, auf der Suche nach einem Zuhause.