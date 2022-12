Slapstickfestival: Stummfilm-Helden

Die Zwanziger Jahre sind zurück – und mit ihnen die Slapstick-Komiker, die schon in den 1980er-Jahren die Bildschirme des Vorabendprogramms in Serien wie „Klamottenkiste“ und „Väter der Klamotte“ unsicher machten.

Erleben Sie, wie Snub Pollard als Erfinder in „It’s a gift“ (USA 1923) bereits vor 100 Jahren versuchte, die Energieprobleme der Zukunft zu lösen. Begleiten Sie Buster Keaton auf der waghalsigen Flucht vor einer Hundertschaft von Polizisten in „Cops“ (USA 1922). Fiebern Sie mit, wenn Harold Lloyd sich in „Never weaken“ (USA 1921) überraschend auf dem Baugerüst eines Wolkenkratzers wiederfindet.

Stilecht vorgeführt auf einem 16mm-Projektor werden die Filme im Gleis 3 ebenso authentisch begleitet von Andreas Benz auf der Christie-Kinoorgel aus dem Jahr 1929.