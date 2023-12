hier spielt die Musik: Die einfachen Dinge

Keiner hat einen so vollen Terminkalender wie Vincent Delcourt.

Da kommt es ungelegen, wenn das schicke Cabrio auf einer Landstraße plötzlich den Geist aufgibt. Ehe er sich versieht, sitzt der hyper-erfolgreiche und hyper-nervöse Geschäftsmann mitten in den Alpen fest. Gerettet wird er von Pierre. Der wortkarge Eigenbrötler, der zurückgezogen in einer Berghütte wohnt, gabelt Vincent mit seinem Motorrad auf und muss ihn für die nächsten Stunden reichlich grummelig aufnehmen. So lernen sie sich kennen: der schweigsame, geheimnisvolle Eremit und der ständig redende, global vernetzte Dampfplauderer, zwei Männer, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Aber: Die Gastfreundschaft ist schließlich heilig. Doch das ist für ihn noch lange kein Grund, Rücksicht auf den verwöhnten Stadtmenschen zu nehmen. Im Gegenteil: Pierre bleibt sich treu und zieht sein Ding durch, wobei das wichtigste Gebot heißt: Hier oben auf dem Berg geht’s gemütlich zu. Hier wird nichts überstürzt! Pierre ist Selbstversorger und hat zwar wenig, aber alles, was er braucht. Und was noch wichtiger ist: Er macht alles gaaanz langsam und in aller Ruhe. Vincent geht ihm mit seinem dauernden Gequatsche mächtig auf den Geist, doch er bleibt höflich, wenn auch sehr einsilbig. Aber all das nützt ihm wenig, denn kaum ist Pierre den unerwarteten Gast endlich wieder los geworden, kehrt der nach einem Panikanfall und der Frage nach dem Sinn des Lebens nach kurzer Zeit schon wieder zurück. Er hat eingesehen, dass er eine Pause braucht vom Hochleistungsleben, will wieder Landluft schnuppern, einfach leben, im Einklang mit der Natur. Und er hat auch schon eine Idee, wo – und mit wem… Nach seinem großen Erfolg „À la Carte“, den wir in der letzten Spielsaison im Programm hatten, setzt Regisseur und Komödienspezialist Eric Besnard wieder auf seinen Star Grégory Gadebois als grummeligen Einsiedler. Neben ihm brilliert Lambert Wilson als hibbeliger, städtischer Workaholic. Vor traumhafter Bergkulisse erzählt die liebenswerte Komödie von einer besonderen Freundschaft und dem Glück, das abseits vom hektischen Großstadtleben zu finden ist – eben in den einfachen Dingen